Vermisstes, 11 Jahre altes Mädchen aus Brüssel gesund und wohlauf wiedergefunden

Das Mädchen wurde zuletzt gestern am späten Freitagnachmittag in Sint-Lambrechts-Woluwe (Woluwe-Saint-Lambert), einer Brüsseler Stadtgemeinde, gesehen. Was sie zu diesem Zeitpunkt tat oder wohin sie ging, war nicht klar.

"Wir vermuten keine kriminellen Handlungen", sagte Stephan Smets, der Sprecher von Child Focus. "A priori ist sie allein, aber darüber haben wir nicht viele Informationen.“

Heute Nachmittag konnte Child Focus über Facebook die gute Nachricht verkünden, dass das Mädchen gesund und wohlauf wiedergefunden wurde.