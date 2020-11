Belgiens Premierminister De Croo: „Löwenanteil der Impfstoffe nicht vor Mitte 2021“

Die meisten Corona-Impfstoffe werden in unserem Land erst im zweiten und dritten Quartal 2021, d.h. zwischen Frühjahr und Herbst nächsten Jahres, erwartet. Das sagte Belgiens Regierungschef, Premierminister Alexander De Croo (Foto) in der sonntäglichen VRT-Talkshow „De zevende dag“ (dt.: "Der siebte Tag"). Die ersten Dosen könnten noch vor Ende diesen Jahres eintreffen, "aber wir müssen über einen relativ langen Zeitraum ziemlich vorsichtig bleiben", fasst De Croo die Lage zusammen. Der Einsatz von Millionen von Schnelltests könnte ab 2021 eine gewisse Lockerung ermöglichen, so De Croo.