Jährliche Lichtshow im Zoo von Antwerpen wird diesen Herbst nicht stattfinden

Aufgrund der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus in der Provinz Antwerpen wird die jährliche Lichtshow des Antwerpener Zoos diesen Herbst nicht stattfinden. Seit einigen Jahren organisiert der Zoo während der Weihnachtszeit einen beeindruckenden Spaziergang mit zahlreichen Lichtskulpturen. Das war in den vergangenen Jahren immer ein großer Publikumserfolg, weshalb der Zoo auch in diesem Jahr eine ähnliche Veranstaltung im Tierpark Planckendael anbieten wollte. Dies wird jedoch nicht möglich sein, da solche Veranstaltungen in der Provinz Antwerpen bis Ende Januar 2021 nicht zugelassen sind.