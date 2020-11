Provinz Limburg: Polizei muss mehrere Corona-Partys beenden

In drei Ortschaften der Provinz Limburg hat die Polizei an diesem Wochenende Menschen, die trotz der Corona-Richtlinien feierten, eines Besseren belehren müssen. In Hasselt führte die Polizei am Samstagabend einen Einsatz in einem Wohnhaus am Runkstersteenweg durch, nachdem eine Anzeige wegen Lärmbelästigung eingegangen war. Alle 8 Teilnehmer der verbotenen Party wurden mit einer Geldstrafe von 250 Euro belegt. Auch in der Korenstraat in Bilzen musste die Polizei am Samstagmorgen um 1 Uhr wegen zu lauter Musik eingreifen. Dort versuchten 3 Personen vergeblich, sich unter einer Decke auf dem Dachboden zu verstecken. Alle 5 Anwesenden erhielten eine Geldstrafe.

In Maasmechelen beschwerten sich Nachbarn über die Belästigung in einer Wohnung in der Talderstraat. Auch diese Partygäste erhielten eine Geldstrafe. Die Polizei beschlagnahmte auch 5 Flaschen Lachgas in einem Schuppen.