Belgiens Staatssicherheit: "Iran steckt hinter einem vereitelten Anschlag auf eine Oppositionsveranstaltung bei Paris"

Seinerzeit gab die Brüsseler Staatsanwaltschaft bekannt, dass es sich bei dem Vorgang um Ermittlungen in einem Terrordossier handelte. Gleichzeitig hatte die Polizei auch an anderen Orten und Adressen Durchsuchungen und Überprüfungen von Personen und Gebäuden durchgeführt und zwar in Wilrijk und Boom in der Provinz Antwerpen, in Ukkel bei Brüssel sowie in Mons und in Leuze-en-Hainaut in der Provinz Hennegau.

Meeting einer iranischen Oppositionspartei im Visier

In den Tagen danach gab die Staatsanwaltschaft mehr Details zu dem Vorgang frei. Demnach handelte es sich bei dem verhafteten Ehepaar um zwei etwa 30 Jahre alte Iraner mit belgischer Staatsangehörigkeit - Amir S. und Nasimeh N., die einen Anschlag auf ein Treffen iranischer Oppositioneller der Partei MEK in Villepinte bei Paris verüben wollten. Bei dem Treffen sollten mehrere zehntausend Auslandsiraner zusammenkommen. Unter den Ehrengästen sollte auch Rudy Giuliani sein, der heutige Anwalt des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump.

In Zusammenhang mit dem vereitelten Anschlag wurde auch in Frankreich eine Person festgenommen und in Deutschland wurde ein Diplomat der iranischen Botschaft aus Wien verhaftet - Assadolah Assadi, genannt „Daniel“ (Foto unten). Bei ihm wurde „ein Schatz an Beweismaterial“ entdeckt. Der Vorgang löste damals diplomatische Probleme zwischen dem Iran und den drei EU-Ländern Belgien, Frankreich und Deutschland aus.

