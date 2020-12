Genter Kulturzentrum Vooruit ändert seinen Namen: "Gleicher Name wie eine Partei funktioniert nicht"

Das Kulturzentrum Vooruit in Gent (Foto) wird seinen Namen ändern. Die Träger des Hauses wollen nicht den gleichen Namen tragen, wie die sozialistische Partei SP.A in Flandern. Deren Parteichef Conner Rousseau hatte unlängst angekündigt, dass seine Partei bald „Vooruit“ heißen werde, was so viel wie „Voraus“ bedeutet. Ab Ende Februar soll die SP.A so genannt werden.