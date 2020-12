Mord vor 39 Jahren: Belgien liefert Spanien eine mutmaßliche ETA-Terroristin aus

Die belgische Justiz hat Spanien eine Frau überstellt, der vorgeworfen wird, vor 39 Jahren am Mord an einem spanischen Offizier beteiligt gewesen zu sein. Die Baskin Maria­Natividad Jáuregui (Foto) lebt seit 2003 in Gent, wo sie als eine besonders gute Köchin bekannt ist. Vor 10 Jahren stellte die spanische Justiz einen Auslieferungsantrag für die mutmaßliche ETA-Terroristin, dem Belgien jetzt entgegenkam. Nach einer Reihe von juristischen Vorgängen wurde Jáuregui in der vergangenen Woche in Belgien festgenommen und jetzt mit einem Flugzeug nach Spanien gebracht. Jáuregui sagt, dass sie weder mit dem Offiziersmord, noch mit der baskischen separatistischen Terrorgruppe ETA etwas zu tun habe.