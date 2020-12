Neues Fresko von Schauspieler Matthias Schoenaerts zeigt einen enthaupteten Leopold II.

Damit will der Mime und Künstler sein Statement zur kolonialen Vergangenheit Belgiens im Kongo, die direkt in Zusammenhang mit Leopold II. steht, dem die einstigen belgischen Kolonien eine Zeit lang selbst gehörten, abgeben.

Das Bild zeigt quasi das Abbild einer Leopold II.-Statue auf dem Seedeich von Ostende, das gerade scharf kritisiert wird. Es soll den umstrittenen Monarchen ehren, der im Kongo unermessliches Leid und viele Grausamkeiten zuließ.

Ostendes Bürgermeister Bart Tommelein (Open VLD) ist der Ansicht, dass das Schoenarts-Fresko wichtig für seine Stadt ist: "König Leopold II. hat für Ostende viel bedeutet. Er hatte vorausschauende Ideen zur Entwicklung unserer Stadt. Aber, er hat in der Tat auch eine andere Seite und diese darf uns unserer Ansicht nach ebenfalls ins Bewusstsein rücken. Mit dem neuen Kunstwerk von Matthias Schoenaerts öffnen wir den Dialog dazu."

Das neue Fresko ist Teil von "The Crystal Ship", ein Parcours mit teilweise imposanten Graffitis, Fresken und anderer Streetart in und um Ostende. Erst vor Kurzem hatte die Streetart-Künstlerin Helen Bur den Rocksänger Arno auf eine Seitenwand des Rathauses der Küstenmetropole gemalt (Foto unten). Infos: "The Crystal Ship".