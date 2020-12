Ab dem 13. Dezember wieder Thalys-Züge zwischen Belgien und Deutschland

Die Bahngesellschaft Thalys kündigt an, ab dem kommenden Winterfahrplan, der am 13. Dezember gilt, wieder Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Brüssel, Köln und Dortmund einzusetzen. Im Zuge der Coronakrise wurden hier alle Züge gestrichen. Zwischen Belgien und Frankreich sollen wieder mehr Thalys-Züge in den Fahrplan aufgenommen werden.