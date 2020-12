Flanderns Landesregierung macht mehr Mittel für die Beschäftigten im Pflegesektor frei

Damit drücke die Regierung ihre ernstgemeinte Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten dieses Sektors aus, so MP Jambon: „Diese Leute geben während dieser Coronakrise mehr als alles in unseren Pflege- und Wohnheimen, in den Rehazentren, in den Einrichtungen für Personen mit einer Behinderung, in der Jugendhilfe, in der Heimversorgung, in der Kinderbetreuung und in dem, was noch darunterfällt.“

Im Einzelnen fallen die entsprechenden Einkommenserhöhungen unterschiedlich aus: 6 % für die Mitarbeiter in den flämischen Pflege- und Seniorenwohnheimen, in der Psychiatrie und in den Rehazentren; 4,5 % für die Beschäftigten in den Bereichen Heimpflege sowie in der Jugend- und Kinderbetreuung; 1,1 % für die Mitarbeiter von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und des sozio-kulturellen Bereichs. Diese Gehaltserhöhungen treten ab dem 1. Januar 2021 in Kraft und betreffen rund 180.000 Arbeitnehmer.