Justizminister: Nulltoleranz bei Gewalt gegen Polizisten im Einsatz

Schon seit mehreren Tagen häufen sich Meldungen, nach denen Polizeibeamte in und um Brüssel z.B. bei Corona-Kontrollen von Maskenmuffeln oder von anderen zu kontrollierenden Personen angegriffen werden. Manchmal werden die Randalierer dabei von Umstehenden unterstützt. Dies war in den vergangenen Tagen wieder der Fall in den Brüsseler Stadtteilen Jette, Anderlecht und Elsene.

Nicht selten werden auch Polizeifahrzeuge auf Streife mit Steinen oder Flaschen beworfen, wie noch am vergangenen Wochenende in Laken. Letzte Woche wurde der Leiter der Polizeizone Brüssel-Süd vor laufender VRT-TV-Kamera am helllichten Tag mit Eiern beworfen.

Letzte Woche hatte Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) angekündigt, sich in solchen Fällen von Gewalt gegen die Polizei immer als Zivilkläger dem Verfahren anschließen werde. Jetzt geht ihr Kollege aus dem Justizministerium noch einen Schritt weiter. Er beschloss gemeinsam mit den Staatsanwaltschaften im Land, in Zukunft keinen Fall von Gewalt gegen die Polizei mehr zu den Akten zu legen.