Am Dienstagabend trifft Club Brügge in der Champions League im Rückspiel in der Gruppenphase auf Borussia Dortmund. Das Hinspiel hatte der Club in Brügge deutlich mit 0:3 verloren, doch Dortmund-Coach Lucien Favre (Video) will „Schwarz-Blau“ auf keinen Fall unterschätzen. Trotzdem wird es für Brügge kein leichtes Unterfangen, gegen die „Schwarz-Gelben“ Punkte zu holen.