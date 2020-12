Nach scharfer Kritik: Belgiens Post wird doch alle Pakete nach Hause liefern

Bpost, die belgische Post, wird dann doch dafür sorgen, dass in der Vorweihnachtszeit alle Pakete bis zu den Adressaten nach Hause ausgeliefert werden. Am vergangenen Freitag kündigte Bpost noch an, dass nicht alle Pakete und Päckchen nach Hause geliefert werden könnten und das wohl ein Teil der Kunden ihre Sendungen so oder so nur an Abholstationen bekommen können. Daraufhin hagelte es Proteste von allen Seiten und Petra De Sutter (Groen), Belgiens Ministerin für die Staatsbetriebe, griff ein.