"Brussels by Lights" - Belgiens Hauptstadt will vor Weihnachten mehr Licht für ihre Bewohner

Die Weihnachtsbeleuchtung in Brüssel erstrahlt dieses Jahr etwas früher als sonst und es wurden 11 zusätzliche Straßen in das Lichterfest mit einbezogen. Auch in einigen klassischen Galerien sind Lichter angebracht worden. Insgesamt wurden 16,4 km Kabel mit LED-Lichtern und 8,8 km Leuchtkabel aufgehängt. Überall wurde dabei energiesparend vorgegangen. „Brussels by Lights“ läuft noch bis zum 10. Januar 2021.

Leider gilt ja in Brüssel durch die Corona-Maßnahmen eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen. Deshalb ist es nicht für jeden in der Hauptstadt möglich, sich das mal anzusehen, auch wenn es jetzt deutlich früher dunkler wird. Trotzdem war es für die Stadt wichtig, „für die Brüsseler eine magische Atmosphäre zu gestalten.“

Philippe Close (PS), der Bürgermeister der Gemeinde Brüssel-Stadt, hält es für eine gute Sache, dass „Brussels by Lights“ schon jetzt starten kann: „Das ist für die Moral der Bevölkerung echt nötig. Der Weihnachtsbaum auf der Grand‘ Place und die Festbeleuchtung… Es war ein Beschluss der Stadt, doch etwas zu tun.“