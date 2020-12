Champions League: Club Brügge verliert wieder mit 3:0 gegen Borussia Dortmund

Erling Haaland hat damit sein 15. Tor in 12 Spielen in der Champions League erzielt… Brügge war nicht unbedingt chancenlos gegen den BVB, doch die Möglichkeiten, die man sich dann herausspielt, sollte man auch nutzen, doch Krmencik und Vormer scheiterten leider an sich selbst.

Nach dem 4. Spieltag in der Gruppe F führt Borussia Dortmund nach dem 3:0 gegen Club Brügge mit 9 Punkten. Dahinter steht Lazio Rom mit 8 Zählern. Lazio gewann am Dienstagabend gegen Zenit St. Petersburg mit 3:1. Brügge ist Dritter mit 4 Punkten während Zenit mit nur einem Zähler am Ende der Tabelle steht. Am 2. Dezember sind die Russen in Brügge zu Gast und der BVB empfängt Lazio Rom. Brügge muss dann unbedingt gewinnen, um in der Europa League weitermachen zu können.