Corona: Wie viele Dosen und welche Impfstoffe sind für Belgien vorgesehen?

Trockeneis

Ein logistisches Problem beim Transport der Impfstoffe ist die Tatsache, dass einige dieser Vakzine eingekühlt sein müssen. Also steigt schon jetzt die Nachfrage nach Trockeneis, nach Transportbehältern für dieses Material und nach Maschinen, die es herstellen können. In Gent ist mit Alpha B.V. (Video oben und Foto unten) das einzige Unternehmen Belgiens zu finden, dass alle diese Dinge herstellt. Inzwischen hat sich die internationale Nachfrage für alle hier genannten Produkte vervierfacht.

Sicher ist, dass Belgien mit diesem Unternehmen einen Hersteller im eigenen Land hat, der die nationale Versorgung sowohl mit Trockeneis, als auch mit entsprechenden Transportcontainern und Produktionsmaschinen sichert. Hier wird Trockeneis hergestellt, das -80°C kalt und zwei Wochen lang haltbar ist.

Logistikzentrum Brussels Airport

BruCargo, der Frachtflughafen am Brussels Airport in Zaventem, wird eines der wichtigsten logistischen Zentren für die Verteilung der Impfstoffe in Europa sein, wie Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) am Dienstag mitteilte. Dieser Flughafen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Logistik-Drehkreuz für pharmazeutische Produkte entwickelt und dies z.B. im Zuge der Ebola-Epidemie in Afrika vor einiger Zeit bewiesen und unterstrichen (Foto ganz unten).