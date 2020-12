Die Comichelden "Blake & Mortimer" bekommen ein neues Fresko in Brüssel

Das neue „Blake & Mortimer“-Fresko wird im ersten Semester 2021 an einem Gebäude in der Tempelstraat im Volksviertel „Marollen“ in Brüssel entstehen, wie Arnaud Pinxteren (Ecolo), Brüssels Stadtverordneter für Bürgerpartizipation und Stadterneuerung mitteilte: „Wir habe zuerst nach einer Stelle in der Nähe der Hopstraat (wo auch das bisherige Fresko zu finden war (Red.)) gesucht, doch wir haben gemeinsam mit dem Verlag beschlossen, eine Location in den Marollen zu suchen. Edgar P. Jacobs, der Schöpfer der beiden Comichelden, hat hier eine Zeit lang auch gewohnt.“

Mehrmaliger „Umzug“

Ursprünglich wurde das Wandbild, dass die Titelseite des Abenteuers „Das gelbe M“ zeigt, in der Fabrieksstraat angebracht, musste aber 2005 in die Hopstraat „umziehen“, wo es 2019 dann verschwand, um jetzt in den Marollen hoffentlich eine dauerhafte Heimat zu bekommen.

Zur Geschichte von „Blake & Mortimer“

Die ersten Geschichten von „Blake & Mortimer“ erschienen schon kurz nach dem Krieg 1946 in der belgischen Comiczeitschrift „Tintin/Kuifje“. Zeichner und Autor Edgar P. Jacobs arbeitete zu dieser Zeit auch für Hergé bei der Erstellung von „Tim & Struppi“-Abenteuern. Das wohl berühmteste Album von „Blake & Mortimer“ ist „Das gelbe M“ (1952-1953). Nach dem Tode von Jacobs lief die Reihe mit anderen Zeichnern und Szenaristen bis etwa 1971 weiter.

2019 erschien ein neues Abenteuer

Im Juni 2019 ist nach all den Jahren ein neues „Blake & Mortimer“-Album erschienen. Entstanden ist "Der letzte Pharao“ in Zusammenarbeit mit dem Zeichner François Schuiten (u.a. auch Kurator des belgischen Eisenbahnmuseums „Trainworld“ am Bahnhof von Schaarbeek und Co-Architekt der Pariser Metrostation „Arts et Métiers“), dem Coloristen und Filmplakat-Grafiker Laurent Durieux sowie dem Schriftsteller Thomas Gunzig („Der kleinste Zoo der Welt“, „Tod eines Zweisprachigen“) und dem Filmregisseur Jaco Van Dormael („Toto der Held“, „Am achten Tag“) als Autoren.

Das Archiv von Edgar P. Jacobs

Das Archiv zum Leben und Werk von Edgar P. Jacobs gehört zum Brüsseler Kulturerbe und wird von der König Baudouin-Stiftung bewahrt und verwaltet. Diese Einrichtung wacht seit 2018 darüber, dass zum Beispiel auch das Schaffen eines für Belgien so wichtigen Künstlers aus der Comic-Szene ausgewertet und für die nachfolgenden Generationen gesichert wird. 2018 wurde dessen Archiv der König Baudouin-Stiftung von der „Fondation Jacobs“ übergeben.