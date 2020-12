Mittelstandsminister für Öffnung der Geschäfte: "Wir sind keine Insel - Belgier gehen im Ausland einkaufen"

Am kommenden Freitag wird sich der Konzertierungsausschuss aus den Regierungen in Bund und Ländern in Belgien in der Frage von möglichen Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch mit dem Einzelhandel beschäftigen. Immer deutlicher wird der Ruf nach einer Wiederöffnung der „nicht notwendigen“ Geschäfte. Auch David Clarinval (MR - Foto), der Mittelstandsminister der belgischen Bundesregierung, ist der Ansicht, dass man diese Geschäfte nicht länger geschlossen halten könne.