Corona-Zahlen sinken weiter: täglich und im Schnitt noch 270 Aufnahmen und 157 Todesfälle

Weil die Datenbank des belgischen Gesundheitsamts Sciensano zurzeit in Panne ist, hat Sciensano die neuesten Zahlen getwittert. Dem Twitter-Bericht zufolge gehen die Zahlen der Corona-Epidemie in Belgien weiter zurück. Vom 19. bis zum 25. November wurden im Schnitt und pro Tag 270 mit Corona infizierte Patienten in ein Krankenhaus eingewiesen. Es handelt sich um einen Rückgang von 29 % im Vergleich zum vorigen 7-Tage-Zeitraum (380 Krankenhauseinweisungen).