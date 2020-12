Erster Wolkenkratzer Europas: Antwerpens "Boerentoren" hat einen neuen Besitzer und wird ein Kulturhaus

Keine Konkurrenz…

Die anderen großen Kultureinrichtungen in Antwerpen sehen in dem Projekt von Mäzen Fernand Huts keine Konkurrenz sondern eher eine Ergänzung. Kritiker werfen dem Philanthropen allerdings hinter vorgehaltener Hand vor, dass seine Kultureinrichtung „The Phoebus Foundation“ im Steuerparadies Jersey angesiedelt ist. Während der Kulturwelt angesichts der Coronakrise und rückläufigen Zuschüssen von Seiten der öffentlichen Hand teilweise das Wasser bis zum Hals stehe, spiele er der Privatisierung der Kultur in die Hände.

Aber, man kann Huts zugutehalten, dass er dort einspringt, wo empfindliche Löcher entstehen. Huts und seine Projektmitarbeiter sind in dieser Hinsicht dynamisch und zeigen der Kulturwelt, wie es auch funktionieren kann. Und man sollte nicht vergessen, dass Philanthropen nicht nur im eigenen Interesse handeln, sondern dass sie der Gesellschaft immer etwas zurückgeben. Das ist genau das, was Fernand Huts in Flandern tun möchte.

Huts betreibt mit seiner ergänzenden Programmierung und mit seinen Projekte aktive Kulturpolitik, die den Flamen und einem internationalen Publikum zugutekommen soll. Und dies mit eigenem privatem Geld. „Ich will Antwerpen als Kulturstadt auf die Weltkarte setzen!“, so Huts zu seinem Projekt…