Jean-Marie Pfaff zum Tod von Maradona: “Er war ein guter Freund, mir kommen die Tränen.”

Für Belgiens ehemaligen Nationaltorhüter Jean-Marie Pfaff ist der Tod von Diego Maradona ein Schock: “Diego war ein ganz normaler, sympathischer Kerl aus dem Volk. Man konnte unglaublich gut mit ihm lachen", erinnerte sich Pfaff am Mittwochabend in der TV-Sendung De afspraak an die argentinische Fußballlegende. Maradona war am 30. Oktober 60 Jahre geworden und am späten Mittwochnachmittag an einem Herzinfarkt gestorben.