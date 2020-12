Zigaretten, Brillen, Schmuck, Masken von Hugo Boss ... Zoll beschlagnahmt fast eine Million Fälschungen

Zahlreiche Beschlagnahmen betreffen Pakete mit Waren, die online gekauft wurden. In diesem Jahr hat der Zoll bereits 12 (!) Mal mehr E-Commerce-Zollerklärungen verarbeitet als im letzten Jahr (über 366 Millionen). Die belgischen Zollbehörden haben auch eine "Cybersquad" eingerichtet, die aktiv nach Websites sucht, die Fälschungen verkaufen. In diesem Jahr wurden bereits 934 Domainnamen gestrichen.

Produktpiraterie schadet den ehrlichen Händlern, die sich an die Regeln halten. Indirekt würden sie allein in Europa jedes Jahr 400.000 Arbeitsplätze, 83 Milliarden Euro an Einnahmen und 15 Milliarden Euro an Steuereinnahmen kosten. Darüber hinaus können Fälschungen auch der Gesundheit schaden, da viele dieser Produkte nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen.

Auch für den Käufer können Fälschungen Ärger bedeuten: Er riskiert, für Produkte zu bezahlen, die beschlagnahmt werden und die er also nie bekommen wird. Eventuell drohen auch Strafen oder Verwaltungskosten.