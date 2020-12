Corona-Maßnahmen: Alle Geschäfte dürfen am 1. Dezember wieder öffnen - unter Bedingungen

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) hatte am Donnerstag in der Kammer eine mögliche Wiedereröffnung der Geschäfte mit nicht notwendigen Waren in Aussicht gestellt, sei es unter Bedingungen.

Die Wiedereröffnung aller Geschäfte ist an dieselben Bedingungen wie bei der Lockerung nach dem ersten Lockdown gebunden.

Einkaufen ist nur allein erlaubt (außer ein Kunde benötigt unbedingt Hilfe beim Einkauf).

Einkaufen ist maximal eine halbe Stunde erlaubt. Wer länger einkaufen möchten, muss einen Termin vereinbaren.

Pro 10 Quadratmeter Ladenfläche ist nur 1 Kunde zugelassen.

Geschäfte müssen Warteschlangen regeln.

Handgel muss verfügbar sein, die Kunden müssen eine Mundmaske tragen.

Die Gemeinden müssen den Fußgängerverkehr In den Einkaufsstraßen regeln, u. a. mit Einbahnverkehr und Stewards.

Über verkaufsoffene Sonntage im Dezember sollen die Bürgermeister selbst entscheiden können.



Diese Geschäfte sind seit dem 2. November geschlossen und sollten bis Sonntag, den 13. Dezember geschlossen bleiben.



Die Wissenschaftler hatten die Wiedereröffnung an zwei strenge Bedingungen geknüpft: Die Anzahl der Besucher pro Geschäft muss begrenzt bleiben und der Fußgängerverkehr in den Einkaufsstraßen muss ebenfalls geregelt sein, z. B. durch Einrichtungsverkehr.

Friseure und andere Schönheitspflegeberufe müssen sich noch bis Anfang des neuen Jahres gedulden, bevor sie wieder öffnen dürfen. Ebenso das Hotel- und Gaststättengewerbe.