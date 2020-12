Corona-Zahlen weiter rückläufig, aber noch immer über 1.000 Patienten auf Intensivstation

Vom 20. bis 26. November wurden täglich im Schnitt 257 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert. Das sind 31 Prozent weniger als im vorigen Zeitraum von sieben Tagen, als täglich im Schnitt 372 Einweisungen wegen Corona vorgenommen wurden.

Am Donnerstag, 26. November, waren 254 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert worden. 343 Patienten wurden entlassen.



Insgesamt befinden sich jetzt 4.395 Corona-Patienten im Krankenhaus. 1.034 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. 671 Patienten müssen künstlich beatmet werden.



In der Woche vom 17. bis 23. November starben täglich im Schnitt 149 Menschen an oder mit einer Corona-Infektion. Das sind 21 Prozent weniger als in der Woche zuvor. Zwischen dem 16. und 22. November starben im Schnitt 190 Menschen pro Tag.



Zwischen dem 17. und 23. November wurden im Schnitt 2.765 Corona-Neuinfektionen pro Tag bestätigt. Das sind 37 Prozent weniger als in der Woche zuvor. Seit Montag, dem 23. November werden auch wieder Personen ohne Symptome und Personen, die aus einer roten Zone zurückkehren, erneut getestet.



Zwischen dem 17. und 23. November wurden durchschnittlich 28.200 Tests pro Tag durchgeführt. Die Positivitätsrate liegt jetzt bei 12,5 Prozent. Dies bedeutet, dass einer von acht Tests positiv war.



Die neuesten Grafiken zu den Infektionen, Todesfällen und Krankenhausaufenthalten werden auf der Website von Sciensano veröffentlicht.