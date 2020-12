Antwerpener Polizei legt Feier mit über 100 Anwesenden im jüdischen Viertel still

Zum dritten Mal in dieser Woche musste die Polizei von Antwerpen eine größere Feier im jüdischen Viertel stilllegen. Auf der Feier am Donnerstagabend sollen 100 Gäste anwesend gewesen sein. Ein Teil der Gäste konnte vor der Polizei fliehen. Bereits Anfang der Woche hatte die Polizei zwei Feiern aufgelöst, an denen Dutzende Gäste teilnahmen.