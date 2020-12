Virologe Van Gucht warnt vor Corona-Ausnahmen für Weihnachten … wie in Deutschland

Alle Corona-Zahlen sinken, bestätigte Virologe Steven Van Gucht auf der Sciensano-Pressekonferenz am Freitagvormittag. Dass die Schulen am 16. November nach den Herbstferien wiedereröffnet wurden, lasse sich an den Zahlen vorerst nicht ablesen. Gleichzeitig warnte Van Gucht: "Es ist noch etwas zu früh für Schlussfolgerungen, aber die Entwicklung ist ermutigend.

Die Corona-Infektionen bei Kindern und Teenagern gehen noch stets leicht zurück, wenn auch etwas weniger schnell als in anderen Altersgruppen. “Wir müssen noch eine Woche bis 2 warten, bevor diese Entwicklung sich definitiv bestätigt.”