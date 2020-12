Keine Lockerungen mehr bis Mitte Januar - Von Skiurlaub wird dringend abgeraten

In Belgien gelten zwar einige Lockerungen ab dem 1. Dezember, doch einige Bereiche, wie z.B. die strengen Kontaktbeschränkungen, bleiben mehr oder weniger streng. Selbst wenn sich die Corona-Statistiken in den kommenden Tagen weiter positiv entwickeln, werde es keine weiteren Lockerungen für Weihnachten und zum Jahreswechsel geben, so die Regierung. Von Skiurlaub in den europäischen Wintersportregionen wird sehr dringend abgeraten.