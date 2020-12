Päckchen und Pakete: Alleine in Belgien müssen Millionen Sendungen bearbeitet werden

Der große Gewinner der Corona-Krise und den dazu gehörenden Lockdowns ist auch in Belgien der Online-Handel und hier sind die Branchenführer ganz vorne mit dabei. Im Vertriebszentrum eines Online-Handelskonzerns in Grobbendonk (Prov. Antwerpen) müssen in diesen Vor-Weihnachts- und Black-Friday-Tagen täglich hunderttausende Pakete bearbeitet werden (Video). Auch die belgische Post (Bpost) und der hier aktive Mitbewerber PostNL aus den Niederlanden müssen unter Hochdruck arbeiten. Hier wurden zusätzliche Mitarbeiter für die Logistik und die Vertriebszentren eingestellt (Fotos).