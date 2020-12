Deutsche Justiz überstellt drei mutmaßliche Schleuser an Belgien

Deutschland hat der belgischen Justiz zwei Iraner überstellt, die im Verdacht stehen, Flüchtlinge aus Nordfrankreich über belgisches Grundgebiet mit motorisierten Schlauchbooten nach Großbritannien geschleust zu haben. Ein dritter ebenfalls in Deutschland festgesetzter Verdächtiger soll demnächst an Belgien ausgeliefert werden. Die drei Verdächtigen sollen gemeinsam mit zwei bereits in Belgien inhaftierten Personen in Brügge vor Gericht gestellt werden.