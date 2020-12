Gedränge: Viel zu viel los bei den Lichtspielen in Brüssel und Brügge

Am Samstagabend musste die Polizei in Brüssel und in Brügge eingreifen, als die Menge der Besucher der dortigen Lichtspiele zu groß wurde. Zeitweise war es unmöglich, die geltenden Corona-Abstandsregeln einzuhalten, wie unsere Fotos und unser Video aus Brügge zeigen. Die Bürgermeister von Brüssel und Brügge rufen die Menschen im Land dazu auf, nicht alle gleichzeitig anzureisen, denn diese Events würden bis in den Januar hinein andauern. In Brügge sind die Lichtspiele sogar für Sonntag und für das kommende Wochenende abgesagt. Virologen und Politiker schlugen angesichts der Menschenmassen bei diesen Events die Hände über dem Kopf zusammen...