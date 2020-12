Wie darf in Belgien Weihnachten und Neujahr gefeiert werden?

Das bedeutet für die Weihnachtsfeiern in Belgien, dass die bisher geltenden Besuchsregeln weiter gültig sind: Zuhause können maximal 4 Personen empfangen werden, unter der Bedingung, dass die 1,5 Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden.

Enge Kontakte, die sogenannten „Knüffelkontakte“, was etwa „Kuschelkontakte" bedeutet, werden auf maximal 1 Person außerhalb der Zahl der Personen, die zum Haushalt gehören, begrenzt. Kinder unter 14 Jahren sind davon ausgenommen.

Für Alleinstehende machte die Regierung eine Ausnahme: Diese dürfen am 24. Dezember zum Heiligen Abend und am 25. Dezember zum 1. Weihnachtstag zusätzlich zum bisher erlaubten engen Kontakt einen weiteren Gast einladen, aber am besten nicht am gleichen Tag. Das bedeutet, dass sie einen „Knüffelkontakt“ und einen zweiten engen Kontakt einladen können.

Für Zusammenkünfte im Freien gilt weiter die Vier-Personen-Regel. Diese Regel kann auch an Weihnachten zum Tragen kommen, falls Gäste draußen im Garten empfangen werden können. Dazu muss es aber ein direkter Zugang aus dem betreffenden Haus zum Garten vorhanden sein.

Die Ausgangssperre, die in der Brüsseler Hauptstadtregion und in der Wallonie sowie der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien eigentlich von 22 Uhr am Abend bis 6 Uhr am Morgen gilt, tritt am 24. und 25. Dezember erst ab Mitternacht in Kraft. In Flandern gilt diese Ausgangssperre weiterhin von Mitternacht bis 5 Uhr in der Frühe.

Zu Sylvester und Neujahr gelten die gleichen Regeln, wie normal. Die gültigen Ausgangssperren werden nicht, wie an Weihnachten, gelockert und für ganz Belgien gilt ein Böllerverbot. Zudem werden nirgendwo im Land öffentliche Feuerwerke abgefeuert.