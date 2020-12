Alle belgischen Geschäfte werden am 1. Dezember wieder eröffnet: Sicherheitstipps

Es waren schwierige Wochen für die Besitzer von so genannten nicht lebensnotwendigen Geschäften wie Elektro-, Bekleidungs- oder Spielzeugläden. Aber nach der obligatorischen Schließung seit Anfang November könnten sie am morgigen Dienstag wieder geöffnet werden. Um diese Wiedereröffnung so sicher wie möglich zu gestalten, haben die Ladenbesitzer zusammen mit den Städten und Gemeinden viele zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen.