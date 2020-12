Beerschot Tabellenführer, KRC Genk nach beeindruckender Aufholjagd Zweiter

Wie immer war es ein aktionsreiches Fußballwochenende in der ersten belgischen Liga. KAS Eupen begann das Wochenende gut mit einem 3:1-Heimsieg gegen Sporting Charleroi am Freitagabend. Am Samstag gab es Siege für Beerschot (Foto) und KRC Genk, während Club Brügge mit einem torlosen Remis gegen Excel Mouscron enttäuschte. Am Sonntag verlor AA Gent zu Hause gegen Zulte Waregem mit 0:3. Das Spitzenspiel zwischen dem RSC Anderlecht und Standard Lüttich entpuppte sich als Flop und endete torlos. Später am Abend feierte KV Kortrijk einen 3:1-Sieg gegen KV Oostende.