Der Seamade-Windpark vor der Küste von Ostende ist fertiggestellt

Der Windpark besteht aus zwei Zonen (Seastar und Mermaid, die zusammen Seamade bilden), die 40 und 54 Kilometer von der Küste entfernt, zwischen Ostende und Zeebrügge, liegen. Mit einer Gesamtkapazität von 487 MW erhöht sich die gesamte Offshore-Windkapazität Belgiens auf 2.262 MW.

"Mit einer Jahresproduktion von 8 TWh entspricht dies etwa 10% des gesamten Strombedarfs in Belgien oder des Stromverbrauchs von 2,2 Millionen Haushalten", sagte Energieministerin Tinne Van der Straeten (Groen, Foto unten). Dreizehn Jahre nach Baubeginn ist der größte Windpark Belgiens nun fertiggestellt.

In den nächsten Jahren will die Umweltministerin die Offshore-Windenergie weiter ausbauen, was auch Arbeitsplätze schafft. Gemessen an der Kapazität ist Belgien weltweit der viertgrößte Produzent von Offshore-Windenergie, nach Großbritannien (10.428 MW), Deutschland (7.659 MW) und China (rund 7.000 MW).