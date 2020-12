Europäischen Kommission leiht Belgien 2 Milliarden Euro, um Corona-Krise zu meistern

Die staatlichen Ausgaben wegen der Corona-Pandemie sind in vielen europäischen Mitgliedsstaaten hoch. Die Regierungen führen unter anderem Kurzarbeit und die Verkürzung der Arbeitszeit ein, in der Hoffnung, Arbeitsplätze zu retten und das kostet sie eine Menge Geld.

Die Europäische Kommission richtete rasch ein vorübergehendes Unterstützungsprogramm ein, um einen Teil dieser zusätzlichen Ausgaben auszugleichen: SURE (Temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency. Dt. befristete Unterstützung zur Minderung des Arbeitslosigkeitsrisikos in einer Notsituation). Auf diese Weise will die Kommission das Risiko der pandemiebedingten Arbeitslosigkeit begrenzen. Es war im vergangenen Frühjahr eine der ersten europäischen Entscheidungen zur Milderung der Folgen der Pandemie.