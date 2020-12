Grenzen müssen für Belgier nicht geschlossen werden, findet Bürgermeisterin von Maastricht

In den Niederlanden tritt heute der Sicherheitsrat zusammen, um den Zustrom von Belgiern in die Städte zu diskutieren. In Eindhoven, Breda und Maastricht kamen an diesem Wochenende viele Belgier zum Einkaufen. Hubert Bruls, der Vorsitzende des Sicherheitsrates, befürchtet, dass die kommenden Wochenenden auch viele Belgier in die Niederlande locken werden.

Am morgigen Dienstag, dem 1. Dezember werden auch in Belgien alle Geschäfte wieder eröffnet, aber da die Kunden hier nur alleine einkaufen dürfen und die Zeit auf eine halbe Stunde begrenzt ist, wird erwartet, dass viele Landsleute noch in den Niederlanden einkaufen gehen, weil dort diese Beschränkungen nicht gelten.

Bruls erwartet auch die kommenden Wochenenden wegen Nikolausfest und Weihnachtseinkäufen viel Gedränge in den niederländischen Städten. Er hält es für besonders wichtig, etwas gegen den Zustrom von belgischen Tagesausflüglern zu unternehmen. Der niederländische Sicherheitsrat soll nun also prüfen, ob ein neues Abkommen mit unserem Land notwendig ist.