Visa-Betrug: Prozess gegen Melikan Kucam und 9 weitere Verdächtige eröffnet

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde so 219 Personen gegen Bezahlung ein humanitäres Visum erteilt, von denen sich 96 nicht in Belgien aufhielten, was im Widerspruch zu den Bedingungen für die Erteilung eines solchen Visums steht. Der ehemalige Stadtrat verbrachte neun Monate in U-Haft, bevor er seinen Hausarrest mit elektronischer Fußfessel weiter verbüßen konnte.

Im März dieses Jahres wurde der Mann unter Auflagen freigelassen, während die Ratskammer im August beschloss, ihn und neun weitere Personen, darunter seine Frau und seinen Sohn, vor das Strafgericht zu stellen.

Den zehn Angeklagten, die sich am Montag wegen Menschenhandel, passiver Korruption und krimineller Verschwörung verantworten müssen, drohen bis zu 15 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 150.000 Euro pro Opfer. Melkan Kucam hat den Sachverhalt stets bestritten. Der Prozess wird am 2. Dezember fortgesetzt. Es wird erwartet, dass das Gericht sein Urteil in einem Monat verkündet.