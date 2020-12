Dienstag, 1. Dezember: Auch die belgischen Museen dürfen wieder öffnen

In Ostflandern können bereits einige Museen in Gent ab sofort wieder öffnen: Das Museum für Schöne Künste MSK, das Designmuseum, das Dr. Guislain und die Wereld van Kina. In der Sint-Pieters-Abtei kann schon jetzt die Radsportausstellung „Heeren, vertrekt!“ („Männer, abfahren!“) besucht werden. Die Kunstmuseen S.M.A.K. und STAM sowie das neue Wissenschaftsmuseum GUM öffnen erst später wieder. In Deurle ist das Museum D'hondt-Dhaenens schon jetzt wieder offen und das Roger Raveel Museum in Machelen-aan-de-Leie bei Zulte öffnet am 13. Dezember.

Kleiner Hinweis: Einige kleine aber auch einige hochkarätige Ausstellungen in belgischen Museen, die durch Corona quasi nicht erlebt werden konnten, wurden und werden um Wochen und Monate verlängert und einige Ausstellungen, wie die Andy Warhol-Ausstellung „The American Dream Factory“ in Lüttich in La Boverie und die Roy Lichtenstein-Expo „Visions Multiples“ im BAM Mons/Hennegau können jetzt erst öffnen. Genauere Informationen bietet die Webseite „Museumspass“ und natürlich die Internetseiten der einzelnen Museen.