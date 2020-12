Dienstag, 1. Dezember: In Belgien durften alle Geschäfte wieder öffnen

In den Geschäftsstraßen, in den Einkaufszentren und auf den Parkplätzen sind nicht nur die Betreiber für die Corona-Sicherheit zuständig, sondern auch die Städte und Gemeinden. Sie müssen alles so regeln, dass die geltende Abstandsregel von 1,5 Meter zwischen zwei Personen eingehalten werden können.

Die Kommunen entscheiden auch, wo und (ab) wann in den Geschäftsstraßen Mund- und Nasenschutzmasken getragen werden müssen. Schilder an den Straßen weisen darauf hin. Die belgischen Behörden behalten sich vor, bei drohendem Gedränge in den Shoppingmeilen und in den Ladenlokalen dazu aufzurufen, nach Hause zu gehen und später wieder zu kommen.

In einigen der wichtigsten Einkaufsstraßen, wie z.B. der Meir in Antwerpen oder der Nieuwstraat in Brüssel gelten quasi Verkehrsregeln für die einkaufenden Menschen. Das sind Richtungsvorgaben, Hinweispunkte für die Wartenden und anderes mehr.

In Gent wurden auf einigen Plätzen in der nahen Umgebung von wichtigen Einkaufsstraßen in der Innenstadt Anlagen mit Waschbecken aufgebaut, damit man sich zwischendurch die Hände waschen kann.