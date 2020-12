Lucky Luke wird 75 - Das wird in Kortrijk groß gefeiert

„Lucky Luke im tiefen Süden“ („Lucky Luke in het diepe Zuiden“) heißt eine Ausstellung im Museum „Kortrijk 1302“ in der gleichnamigen Stadt Kortrijk in der Provinz Westflandern. Der Comic-Cowboy Lucky Luke ist inzwischen international bekannt und er ist trotz seinem 75. Geburtstag jung geblieben. Doch was hat Kortrijk mit dem Comichelden zu tun? Ganz einfach! Dessen Zeichner und Schöpfer Maurice De Bevere alias Morris, stammte aus dieser Stadt.