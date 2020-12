VRT-Newsanker Martine Tanghe geht nach 42 Jahren in der Nachrichtenredaktion in Rente

Martine Tanghe galt als Sprachexpertin nicht nur in Flandern sondern auch in den benachbarten Niederlanden. Und sie war 42 Jahre lang quasi in jedem flämischen Haushalt bekannt und beliebt. Und nicht nur dort. Einige Tage vor ihrer Pensionierung wurde sie zu einer Audienz bei König Philippe eingeladen, der sich für ihre Arbeit sehr bedankte. Über 2 Millionen Zuschauer saßen am Montagabend in Flandern, in Brüssel und wohl auch anderswo an den TV-Geräten, um ihre letzte Sendung und die anschließende Hommage von Seiten ihrer Kollegen zu sehen. In diesem Rahmen wurde Martine auch mit dem "Jan Wauters-Preis" für niederländische Sprache ausgezeichnet. Die selbst hatte jahrelang in der Jury für diesen Preis gesessen.

Sie wird uns fehlen, die Martine. Uns als Kollegen und Kolleginnen bei der VRT und auch den vielen Menschen „draußen an den Fernsehgeräten“. Viele haben von ihr gelernt. Sie hat uns die Welt erklärt und dies in allerbestem Niederländisch. Und sie prägte einen unvergesslichen Schlusssatz, den sie etwa in den letzten 20 Jahren am Ende einer jeden Sendung sagte: „Danke, dass Sie bei uns waren“ („Dank, dat u bij ons was“).

Liebe Martine, danke, dass du bei uns warst. Alles Gute und bleib gesund! Die Redaktion von flanderninfo