Auch der Flughafen von Ostende bereitet sich auf die Verteilung der Covid-19-Impfstoffe vor

„Wir werden diese Tiefkühler und Kühlräume freimachen.“, so Flughafen-CEO Marcel Buelens gegenüber VRT NWS. „Wir haben über 1.000 m² an Lagerraum. Eine Impfdosis ist ein einem etwa 5 Kubikzentimeter großen Behälter verpackt. Wenn man dies mit der Zahl der notwendigen Dosen multipliziert, dann haben wir mehr als genug Kapazität, um auf Tagesbasis Impfstoff-Lieferungen über die ganze Welt zu verteilen“, so Buelens weiter.

Ein Teil der Pfizer-BioNTech-Impfdosen wird im belgischen Pfizer-Werk in Puurs in der Provinz Antwerpen produziert und muss von dort aus überallhin exportiert werden. Jetzt müssen die Pharmahersteller und die belgischen Behörden entscheiden, welche Frachtflug-Gesellschaften die Aufträge für diese Aufgabe(n) bekommen und damit auch, welche Flughäfen z.B. in Belgien infragekommen.

Das könnte neben Brüssel und Ostende auch der Lütticher Frachtflughafen Bierset sein, der ebenfalls beim weltweiten Vertrieb von medizinischem Material in der ersten Jahreshälfte bei der ersten Corona-Welle eine wichtige Rolle spielte. Doch hier sind die Lagerkapazitäten für medizinisch-spezifische (Tief)Kühlfracht eher begrenzt.