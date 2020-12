Die Red Flames haben sich für die Europameisterschaft 2022 qualifiziert

Die belgische Nationalmannschaft im Frauenfußball, die Red Flames, haben sich am Dienstagabend für die EM 2022 in England qualifiziert. Sie schlugen im entscheidenden Spiel die Schweiz mit 4:0. Die Begegnung im Stadion von OHL in Löwen musste in der ersten Viertelstunde wegen einer Strompanne unterbrochen worden, doch weder dieses Problem, noch der Druck, dieses Spiel gewinnen zu müssen oder zumindest ein Unentschieden zu erzielen, brachte die Flames in Schwierigkeiten.