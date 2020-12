Premier De Croo: "Wir können vielleicht schon ab dem 5. Januar impfen"

„Die Impfstrategie wird in den kommenden Tagen beschlossen und kommuniziert werden. Es ist wichtig, dass alles perfekt organisiert wird. Unser Land wird in dem Moment, in dem die Impfstoffe geliefert werden, klar dafür sein. Wie es jetzt aussieht, kann das ab dem 5. Januar sein“, so Premier De Croo am Mittwoch in den VRT-Mittagsnachrichten.

Doch man müsse sich dessen bewusst sein, dass 11 Millionen Belgier geimpft werden müssen und das dauere seine Zeit: „Es werden einige bestimmte Prioritären gelten. Man wird zuerst mit bestimmten Gruppen beginnen und danach mit einem festgelegten Schema vorgehen.“

Bisher ging die Regierung in Belgien davon aus, dass man ab dem zweiten oder dem dritten Quartal 2021 impfen könne, doch jetzt entwickelt sich die Lage positiver, auch wenn Premier De Croo etwas zurückhaltend bleibt.

„Wie das alles vor sich gehen wird, das kann ich nicht vorausschauend sagen. Wir sind von der Geschwindigkeit der Produktion der Hersteller der Impfstoffe abhängig“, so De Croo abschließen gegenüber VRT NWS.