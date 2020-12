Provinz Limburg: Zum dritten Mal wurde hier ein Wolf angefahren

An einer stark befahrenen Landstraße in der Nähe von Genk und Houthalen-Helchteren in der Provinz Limburg ist ein Wolf angefahren worden. Das Tier wurde dabei verletzt und verschwand im Wald. Mitarbeiter des Zentrums für Naturhilfe und der flämischen Landesagentur für Natur und Wald suchten den Wolf in der Umgebung.