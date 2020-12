Wie steht es um die drohende Exekution des VUB-Gastdozenten Djalali im Iran?

Wies De Graeve von Amnesty International in Belgien ist ebenfalls der Ansicht, dass die nächsten Stunden entscheidend sein können: „Wir befürchten das Schlimmste in den kommenden Stunden. Die Lage ist besonders alarmierend.“ Doch im Laufe des Mittwochs meldete die Menschenrechtsorganisation, dass der Befehl zur Verlegung Djalalis nicht ausgeführt worden sei.

Djalalis Frau hatte am Dienstag mit dem Anwalt ihres Mannes im Iran telefoniert und dieser soll ihr mitgeteilt haben, dass die dortigen Behörden die Exekution ihres Mannes an den Prozess gegen den iranischen Diplomaten Assadollah Asadi in Antwerpen koppeln. Diesem wird vorgeworfen, 2015 einen Anschlag gegen Exil-Iraner in Paris geplant zu haben, den die belgische Polizei kurz zuvor vereiteln konnte. Aus Teheran verlautete denn auch, dass Djalalis Lage schlechter werde, weil „Belgien Asadi Schwierigkeiten macht.“

Warum sitzt Djalali in der Todeszelle?

Djalali wurde zum Tode verurteilt, weil er dem israelischen Geheimdienst Mossad angeblich Informationen über zwei iranische Wissenschaftler weitergegeben haben soll. Die beiden Wissenschaftler wurden danach ermordet. Er soll zudem geheime Details zu Nuklear- und Verteidigungsprogrammen seines Landes westlichen Geheimdiensten zugespielt haben. Der Gastdozent der Freien Universität Brüssel hatte laut UN-Experten unter Zwang gestanden, die Informationen weitergegeben zu haben.

Im April 2016 wurde Djalali, der auch die schwedische Nationalität hat, bei einem Besuch in seiner iranischen Heimat verhaftet. Gegen das Urteil protestierten seitdem alle Hochschulen und Universitäten in Belgien, zahlreiche Persönlichkeiten weltweit - darunter einige Nobelpreisträger - sowie hochrangige belgische Bundes- und flämische Landespolitiker. Auch die schwedische Regierung schaltete sich ein, denn Djalali hat neben der iranischen auch die schwedische Staatsangehörigkeit.