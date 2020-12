Weltpremiere in der Löwener Uniklinik: Lungen eines Ex-Coronakranken transplantiert

Zum ersten Mal konnten die Lungen eines ehemaligen Corona-Patienten transplantiert werden. Diese Weltpremiere konnte in der Universitätsklinik UZ-Gasthuisberg in Löwen (Flämisch-Brabant) realisiert werden. Für die Transplantations-Medizin ist dies eine gute Nachricht, denn nach dieser Covid-19-Pandemie wird es durchaus passieren, dass auch Personen, die einmal an Corona erkrankt sind, potentielle Organspender werden.