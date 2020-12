Club Brügge besiegt Zenit und könnte sogar noch in der Champions League weitermachen

Brügge hat Zenit St. Petersburg in der Gruppenphase der Champions League im Rückspiel zum zweiten Mal besiegt und könnte am nächsten Spieltag mit einem Sieg gegen Lazio Rom sogar noch in der europäischen Königsklasse weitermachen - theoretisch. Borussia Dortmund, Tabellenführer in der Gruppe F, trennte sich am Mittwochabend mit einem 1:1 von den Römern.

Brügges Jungstar Charles De Ketelaere traf in der 33. Spielminute zur Führung im Jan Breydelstadion. Mit diesem Stand gingen die Mannschaften in die Pause. Bis dahin hatte St. Petersburg noch nicht wirklich etwas gezeigt, außer einem Treffer von Azmoun, der wegen einem deutlichen Abseits nicht zählte.

Als dann Hans Vanaken nach knapp einer Stunde Spielzeit per Strafstoß auf 2:0 erhöhte, waren die Russen eigentlich ausgezählt, denn ab diesem Moment hätten sie dreimal treffen müssen… In der 73. Minute lang sorgte Noa Lang (Foto unten) mit dem 3:0 für die Vorentscheidung und danach fielen keine Tore mehr.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)