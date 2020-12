Die Provinz Limburg bereitet sich auf die Wasserstoff-Wirtschaft vor

POM Limburg, die Entwicklungsgesellschaft der flämischen Provinz Limburg, arbeitet gemeinsam mit 10 Großunternehmen und Kommunalbetrieben an einem Projekt rund um Wasserstoff als Energielieferant. Dazu gehören Wasserstoff-Tankstellen und eine nachhaltige Produktion von Wasserstoff in der limburgischen Industriestadt Genk. Bis 2023 soll es mindestens eine Tankstelle in Limburg geben, an der z.B. Lastwagen Wasserstoff als Treibstoff tanken können.