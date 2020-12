Fall Djalali: Außenministerin Wilmès nahm Kontakt mit der iranischen Regierung auf

Im Fall des in einer iranischen Zelle auf die Vollstreckung seines Todesurteil wartenden schwedisch-iranischen Mediziners Ahmadreza Djalali, der in Brüssel Notfallarzt und Gastdozent an der VUB-Universität ist, hat Belgiens Außenministerin Sophie Wilmès (Open VLD - Foto) am Mittwoch mit ihrem iranischen Amtskollegen Javad Zarif telefoniert. Über den Inhalt des Gesprächs wurde nichts bekannt, doch worum es dabei ging, ist leicht zu erahnen.